Le “Fiere di Mezzaquaresima” sono ripartite, si guarda avanti

SANSEPOLCRO – La gratitudine degli ambulanti, che sono tornati finalmente a lavorare, dà il senso all’edizione appena terminata delle Fiere di Mezzaquaresima a Sansepolcro. Al netto del maltempo e delle regole anti Covid, i quattro giorni di fiera hanno rappresentato una ripartenza importante per chi vive di questi eventi, una ripartenza per la vita sociale ed aggregativa del territorio, un ritorno alle amate tradizioni.

“Sapevamo che non sarebbe stata una edizione semplice, soprattutto il clima non ci ha aiutato affatto – dichiara l’assessore al Commercio Francesca Mercati – ma siamo soddisfatti di aver rimesso in moto la macchina delle Fiere. Gli ambulanti in particolare ci hanno ringraziato perché da due anni per loro è un calvario lavorare. Ripartiamo da qui, adesso, con la speranza che il prossimo anno si possa organizzare un’edizione completa, con la Fiera del Bestiame e tutto quello che da sempre caratterizza la manifestazione. Quindi ci confronteremo con i vari soggetti che collaborano con l’amministrazione comunale per valutare migliorie e pensare da subito al prossimo anno. La sistemazione della piazza e di Porta Fiorentina sono piaciuti molto, per esempio. Tutto è perfettibile e ci lavoreremo, abbiamo tempo a disposizione. Grazie a tutti”.