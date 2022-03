CitiesWithUkraine: Arezzo aderisce all’iniziativa di solidarietà al popolo ucraino organizzata da Eurocities

“Arezzo aderisce convintamente all’iniziativa di solidarietà al popolo ucraino promossa dal presidente di Eurocities e sindaco di Firenze Dario Nardella. Non possiamo fare molto per mettere fine a questa pericolosa follia che sta minacciando l’Europa e tutti i princìpi e i valori di pace e libertà sui quali abbiamo consolidato il nostro presente, ma una testimonianza diffusa e partecipata di rifiuto della guerra e di richiesta di dialogo è senz’altro un messaggio potente e una prova concreta di vicinanza e sostegno.

Le immagini che in questi ultimi giorni arrivano dall’Ucraina non possono lasciarci indifferenti: continuiamo a sperare che diplomazia e mediazione portino ad una immediata cessazione del conflitto, comunque pronti ad accogliere chi fugge da quello scenario di guerra. Il nostro mondo e le sue certezze sono ormai in pericolo, minate prima da una malattia imprevista e inimmaginabile e adesso dallo spettro di una guerra che potrebbe rivelarsi devastante: dimostrare con forza di essere uniti contro questa deriva, la sola arma che intendiamo usare, è il nostro contributo convinto a favore della pace”.

Così il sindaco Alessandro Ghinelli da notizia della adesione del Comune di Arezzo alla manifestazione a favore dell’Ucraina promossa da Eurocities, l’organizzazione europea che dal 1986, anno della fondazione, si occupa di portare all’attenzione dell’UE le necessità delle città in ambito economico, politico, sociale, culturale, e della quale Arezzo è membro dal 2017. Una rete di cui sono parte anche le città ucraine di Kiev, Leopoli, Charkiv e Odessa, motivo in più per il quale l’attuale presidente di Eurocities e sindaco di Firenze Dario Nardella ha assunto l’iniziativa di invitare tutti i sindaci delle città del network europeo ad organizzare sabato 12 marzo, nelle piazze antistanti i Municipi, un momento di incontro e raccoglimento rivolto a tutti i cittadini, in particolare ai residenti delle comunità ucraina e russa.

Ad Arezzo, l’appuntamento è per le ore 12 in Piazza della Libertà, alla presenza del sindaco Ghinelli. Al fine di socializzare, promuovere e veicolare al massimo l’evento è stato attivato l’hashtag #CitiesWithUkraine dove postare foto e video di ognuno degli appuntamenti che verrà organizzato nelle diverse città europee.