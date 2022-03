Roberto Bardelli: “10 marzo 1959/10 marzo 2022: la bandiera del Tibet di nuovo a palazzo comunale”

Dichiarazione del consigliere comunale Roberto Bardelli

“Sessantatre anni. Tanti ne sono passati da quando la popolazione tibetana insorse contro l’invasione da parte della Repubblica popolare cinese, una rivolta orgogliosa repressa purtroppo nel sangue e con brutalità. Tra il marzo e l’ottobre del 1959 furono uccisi più di 87.000 civili, le cifre dei feriti non vennero fornite e il Dalai Lama fu costretto a fuggire in esilio nella vicina India per non fare ritorno nel Paese delle Nevi.

Finalmente, dopo l’ultima volta datata 2019 e lo stop imposto dalla pandemia nei due anni successivi, Arezzo ricorda di nuovo il popolo tibetano e questa triste pagina di storia. Una tradizione che rende merito alla città. La bandiera del Tibet tornerà infatti a sventolare dalla finestra del palazzo comunale alle 12 di giovedì 10 marzo”.