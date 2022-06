Click Giostra Day oltre i 2mila accessi, richiesta di pubblico straordinaria

AREZZO – Duemila accessi al server da altrettanti indirizzi ip diversi nei primi cinque minuti di apertura del “Click Giostra Day”. Sono andati polverizzati in pochissimi minuti i duecento posti disponibili per la prelazione dei biglietti (150 prenotazioni effettive più 50 riserve). Una richiesta straordinaria che conferma ancora una volta l’enorme potenzialità di pubblico della Giostra del Saracino.

Gli utenti che sono riusciti a prenotare l’acquisto prioritario riceveranno entro domani una mail di conferma con il giorno e l’orario in cui presentarsi alla biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra” (Piazza Libertà, 1) tra sabato 11 e domenica 12 giugno dove potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti a testa.

Per tutti coloro che non sono invece riusciti ad acquisire la prelazione dalle ore 9.00 di lunedì 13 giugno sarà attiva la vendita libera online e in presenza sia per la Giostra del Saracino di sabato 18 giugno ore 21.30, sia per la Prova Generale di giovedì 16 giugno ore 21.30.

Questi i link per l’acquisto on line sul circuito Ticka.it:

La biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra” sarà invece aperta ogni giorno da lunedì 13 a sabato 18 giugno con orario continuato 9.00 – 19.00 ed estensione fino alle 22.00 nelle giornate di giovedì 16 e sabato 18 giugno.

Prezzi Giostra del Saracino :

TRIBUNA CHIMET POLTRONCINE : Settore Lancia d’Oro, 100 euro / Sett. Centrale, 70 euro / Sett. Fontana, 60 euro

TRIBUNA CHIMET : Centrale, 60 euro / Laterale Buratto, 50 euro / Laterale Fontana, 40 euro

TRIBUNA ORCHIDEA PREZIOSI : Primo settore, 50 euro / Secondo settore, 40 euro

TRIBUNA CHIMERA GOLD : Posto unico, 30 euro

POSTI IN PIEDI : Interi, 10 euro / Ridotti, 6 euro

Da 5 a 14 anni è prevista la tariffa ridotta di 10 euro rispetto all’interno per ogni tribuna.

Prezzi Prova Generale :

TRIBUNA CHIMET : 7 euro

TRIBUNA ORCHIDEA PREZIOSI : 5 euro

TRIBUNA CHIMERA GOLD : 5 euro

POSTI IN PIEDI : 2 euro

Non sono previste riduzioni

Si ricorda che per i bambini fino a 4 anni l’ingresso sarà gratuito, purché assistano alla Giostra seduti in braccio ad un adulto. Stante la natura della manifestazione non sarà possibile introdurre animali domestici, neanche di piccola taglia.