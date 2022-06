La Polizia di Stato esegue con l’ausilio della Polizia Municipale di Arezzo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di uno dei membri della nota baby gang: “famiglia Montana” che si era reso irreperibile nel corso dell’operazione di polizia giudiziaria

Alle ore 15.10 di oggi, giovedì 9 giugno 2022, gli agenti della Squadra Mobile di Arezzo unitamente alla Polizia Municipale di Arezzo hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale per Minorenni di Firenze a carico di uno dei membri della nota baby gang meglio conosciuta come: “famiglia Montana”,che non era stato rintracciato nel corso dell’operazione di polizia giudiziaria tenutasi il 24 maggio u.s.

Il giovane, cittadino marocchino da poco divenuto maggiorenne, si è costituito spontaneamente presentandosi presso gli Uffici della Questura di Arezzo accompagnato dal suo legale di fiducia.

Al termine degli atti di rito, il ragazzo è stato tradotto ed associato presso l’istituto Penale Minorile di Benevento.