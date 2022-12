Colpo di scena per la Presidenza della Provincia di Arezzo

Presso i tre seggi di Bibbiena, Sansepolcro ed Arezzo rimasti aperti sino alle 20.00 gli aventi diritto al voto erano 490 tra sindaci e consiglieri comunali.

Il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri con una lista civica a sorpresa ha sfidato la Presidente uscente e sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini.

Dalle urne un risultato a sorpresa, per certi versi inaspettato.

47194 voti per Alessandro Polcri contro 43631 voti per Silvia Chiassai Martini.

Alessandro Polcri vince sul filo di lana e sarà il nuovo Presidente della Provincia di Arezzo per i prossimi 4 anni.

“Chi mi conosce sa che sono una persona che ama il dialogo, molto aperta, sono un pragmatico” dichiarava il 2 c.m. alla stampa il neo eletto Presidente.