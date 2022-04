Comitato SI’ all’asilo a Tortaia: “Una scuola immersa nel verde è il vero valore. Chiediamo un incontro al Comune di Arezzo”

Si è riunito un gruppo di cittadini del quartiere Tortaia, che li risiedono da anni, e ha costituito un comitato di persone favorevoli al progetto del Comune di Arezzo. Come portavoce è stato indicato Emanuele Cutini. Il comitato dà voce ai cittadini favorevoli alla costruzione dell’asilo nel terreno individuato dal Comune di Arezzo.

“Molto di noi vivono da più di 30 anni nel quartiere. Quello che manca da sempre è una scuola che possa offrire un servizio per i più piccoli e i loro genitori, costretti a spostamenti in auto per portare i figli ad un asilo.

All’inizio degli anni novanta, molti cittadini lanciarono una petizione seguita da una raccolta firme per avere l’asilo, proprio là dove invece fu realizzato un laghetto che col passare degli anni era diventato un incubatore di zanzare ed insetti vari.

Con la decisione del Comune, nel 2016, di procedere ad una bonifica dell’area, ricoprendo con del terreno il lago ormai completamente degradato e ridotto ad una buca pericolosa, quel problema è stato risolto.

Oggi, finalmente, abbiamo la possibilità di avere quello che da sempre abbiamo chiesto e di dare un servizio al nostro quartiere che ha la necessità non più procrastinabile di questo asilo.

Quando io ed altri abbiamo saputo della costituzione di un comitato contrario alla costruzione dell’asilo in quella stessa area, un gruppo di persone che, tengo a sottolineare, non rappresentano la totalità degli abitanti della zona, siamo rimasti sorpresi e stupefatti.

In questi giorni sono state dette e scritte tante cose che riportano molte inesattezze, a cominciare dal fatto che si vuol far passare il fronte del NO come rappresentante della totalità degli abitanti, quando invece esiste anche un fronte del SI’ all’asilo di Tortaia in quell’area.

Il primo progetto dell’asilo risale a qualche anno fa e ha reso necessario il cambio di destinazione d’uso del terreno, approvato di recente dal Consiglio Comunale con il nuovo piano operativo.

Il progetto è tra quelli candidati ad ottenere risorse da un bando PNRR, grazie al quale il Comune otterrebbe i fondi necessari per eseguire l’opera.

L’area alternativa proposta dal comitato contro l’asilo pecca della mancanza di un requisito fondamentale: non è pubblica. Questo comporta automaticamente l’esclusione dai fondi PNRR (erogabili solo per progetti da realizzarsi su aree nella piena disponibilità del Comune) e, anche volendo “buttar via” questa opportunità finanziando diversamente l’opera, sarebbe necessario eseguire un esproprio che allungherebbe i tempi ed aumenterebbe i costi per la collettività.

La polemica sullo “scempio” che subirebbe il parco ci pare alquanto pretestuosa e miope: l’area verde oggi presente sarebbe sì ridimensionata, ma non cancellata, come evidente dai progetti consultabili sul sito del Comune. Inoltre, esattamente dalla parte opposta del futuro asilo, lungo via Ungaretti, esiste e rimarrebbe fruibile un’area ben più grande, di circa 7000 metri quadri: se c’è una cosa che non manca a Tortaia è proprio il verde, e questo lo sanno bene sia i residenti, sia gli aretini che vivono in altre zone della Città e ci invidiano i nostri parchi e i nostri giardini.

Il no all’asilo in quell’area significherebbe, quindi, il no all’asilo a Tortaia. Pertanto sentiamo la necessità di sensibilizzare la cittadinanza sulla strategicità di questo progetto per il quartiere, e chiederemo un incontro all’Amministrazione Comunale per avere rassicurazioni sulla realizzazione dell’opera”.

Emanuele Cutini

Portavoce del Comitato SI’ all’asilo a Tortaia