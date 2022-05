Con “Concerto” Igor x Moreno chiudono la rassegna “Invito di Sosta” al Teatro Mario Spina

Un duo dal respiro europeo – già presentato con successo al pubblico aretino nell’edizione

del 2018 – chiuderà l’edizione 2022 della rassegna di danza contemporanea Invito di

Sosta. La compagnia Igor x Moreno presenterà al pubblico in anteprima nazionale lo

spettacolo “Concerto” in replica serale sabato 7 maggio, alle 21:00 al Teatro Comunale

Mario Spina di Castiglion Fiorentino.

In “Concerto”, due coreografi e un compositore muovono i primi passi nella “Danza

Canzone”. Ricalcando la concezione di “Teatro Canzone” di Giorgio Gaber, il lavoro si

propone di fondere i linguaggi della coreografia e della canzone, creando un’esperienza

che agisce sul piano sonoro, visuale ed empatico. Lo spettacolo si compone di una

scaletta di canzoni, scritte e cantate dal vivo da Moreno Solinas e arrangiate da Simone

Sassu le cui composizioni collocano lo spettacolo in un paesaggio sonoro elettronico e

sintetico, creato da strumenti digitali, in contrasto con la qualità̀ dichiaratamente analogica

della voce e del corpo di Solinas. Negli abiti di quest’ultimo tre caratteri chiave: la

tradizione sarda; lo spirito di libertà creativa e desiderio di immaginare identità queer; e

l’alterità, attraverso la ricerca sul piano estetico di strategie per portare il pubblico ad

esperire qualcosa di ‘altro’. Al termine dello spettacolo è previsto uno spazio libero di incontro fra il pubblico e gli artisti.

BIO – Igor x Moreno è la firma dei lavori creati dai coreografi Igor Urzelai e Moreno Solinas in collaborazione con un team esteso di altr* artist*. Utilizzando la coreografia e linguaggi prevalentemente non verbali, le

creazioni di Igor x Moreno sono esperienze che sfuggono a precise classificazioni di genere e stile. I processi creativi prediligono le domande alle risposte, l’azione alla narrazione, la comunicazione all’espressione, l’alterità alla diversità, la pazienza alla produttività. Non considerano l’intrattenimento come un dovere, ma come un utile strumento di comunicazione. Lavorano con rigore e con leggerezza. Credono nell’importanza dell’inconcludenza. Il team – sparso per l’Europa – si riunisce in Sardegna, da dove i lavori di Igor x Moreno hanno circuitato non solo in Europa, ma anche in Nord e Sud America, Africa e Asia. Premi e riconoscimenti includono il Rudolf Laban Award e le nomination per i National Dance Awards e i Total Theatre Awards; i loro lavori sono stati selezionati per Aerowaves (2011, 2013 and 2015), la NID Platform, la British Council Showcase e la British Dance Edition. Moreno Solinas e Igor Urzelai sono artisti affiliati di The Place (Londra) e fanno parte della direzione artistica di S’ALA – spazio per artist* (Sassari).