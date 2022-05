“Jazz Combo Trio”: l’ultima serata di “Aprile in Jazz” al Politeama

Venrdì 6 maggio "Jazz Combo Trio" chiuderà al Politeama il ciclo "Aprile in Jazz", organizzato da MAHmutt. Lounge bar a dalle ore 20 e concerto previsto per le 22

Per l’ultima serata di “Aprile in jazz”, MAHmutt è orgogliosa di presentare un vero e proprio

concerto che si svolgerà nello spazio Politeama venerdì 6 maggio. L’Insolito Duo

(Giovanni Paolo Liguori alle percussioni e Gianmarco Scaglia al contrabbasso) si unirà alla

chitarra di Giulio Stracciati per una serata di grande musica, un’occasione unica per

ascoltare dal vivo tre grandi interpreti. La serata però sarà ben più del solo ascolto della performance musicale, sarà infatti possibile mangiare e bere all’interno del lounge bar a partire dalle ore 20, mentre il concerto inizierà alle ore 22.

Il Politeama è gestito da MAHmutt, associazione che lo sostiene come spazio indipendente di cultura contemporanea. L’Associazione, che organizza e ospita la mostra, vuole che l’arte mantenga il suo legame con il sociale, il suo carattere rituale e di condivisione; e nel suo programma cerca l’Artista Plurale, capace di relazionarsi creativamente con altri artisti e il territorio circostante. MAHmutt organizza negli spazi del Politeama incontri con artisti, musicisti, artigiani, scrittori, teatranti ed altri che documenteranno e parleranno del loro lavoro e delle loro esperienze creative ed è per un’arte e una cultura consapevoli ed una funzione etica del lavoro creativo appoggiata nell’esperienza umana. Il progetto culturale di MAHmutt si basa e si forma sull’ accoglienza e sulla valorizzazione di persone, ambiente e cose, d’incontri e di ascolti nel Politeama inteso come Stazione Creativa, cioè un luogo multimediale che alimenta e distribuisce idee e progetti creativi. MAHmutt, stazione di convivialità culturale e sociale, lavora anche sulla memoria e l’identità del territorio, in dialogo indispensabile tra passato, memoria e futuro.