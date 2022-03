Con la Sangio maglia speciale per l’Arezzo. I proventi della vendita in beneficenza

Sarà una maglia speciale quella che la prima squadra del Cavallino indosserà sabato prossimo in occasione della partita casalinga contro la Sangiovannese con l’obiettivo poi di mettere in vendita i completi, andando così a devolvere l’intero incasso in beneficenza. Prosegue l’impegno della società amaranto verso il terzo settore, che in questa stagione ha già visto il Cavallino devolvere l’intero incasso della partita interna contro il Lornano Badesse all’Istituto Thevenin.