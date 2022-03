Connubio tra arte, sport e salute

di Laura Privileggi

Salute, teatro amatoriale, approfondimento culturale e cinematografico. Sono i temi che saranno toccati nel fine settimana, durante le tante iniziative in programma in vari luoghi del territorio, Valdarno aretino e fiorentino insieme con molte iniziative per grandi e piccoli.

Si parte sabato 12 alle 16, con il primo appuntamento de “I Sabati della Salute”, il ciclo di incontri dedicato all’approfondimento di temi legati al benessere e alla promozione dei servizi del sistema sanitario regionale. Essendo una data in prossimità della Giornata nazionale del fiocchetto lilla (promossa ogni 15 marzo per sensibilizzare sul tema dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione) sarà inaugurata una panchina lilla ai Giardini Dalla Chiesa di Figline. Seguirà, presso il Centro sociale Il Giardino, un incontro dedicato proprio ai disturbi alimentari. L’iniziativa è organizzata insieme all’associazione Conversando, una realtà con sede a Firenze che dal 2004 si occupa di sostenere le famiglie dei giovani affetti da disturbi del comportamento alimentare.

Contemporaneamente, alla “Marsilio Ficino” di Figline, prosegue la rassegna “Primavera in biblioteca”. Dopo la mattinata in compagnia del “Gruffalò” (laboratorio per bambini, sold-out il 12 ma ancora prenotabile il 2 e il 9 aprile), alle 16 è in programma la presentazione del libro “Tremila cinquecento battute”, il racconto di un anno di cinema, cinquantadue recensioni per un film alla settimana. L’autore, Lorenzo Pierazzi, si è laureato in Storia e Critica del cinema presso l’Università degli Studi di Firenze, è critico cinematografico del settimanale Toscana, collabora stabilmente con l’Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC) ed è membro della giuria del concorso cinematografico International Police Award Arts Festival.

Alle 17.30 appuntamento a Palazzo Pretorio con l’Accademia Valdarnese del Poggio, per il quarto ciclo di incontri del progetto “Visionari e/o Profeti”: un viaggio alla scoperta di alcuni dei personaggi più iconici del secolo scorso, realizzato in collaborazione con i Comuni del Valdarno aretino e fiorentino. Per la tappa figlinese il personaggio da approfondire sarà Madeleine Delbrêl, mistica e saggista, in compagnia di Serena Noceti, teologa e docente ordinario di Teologia sistematica presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose ‘Galantini’ di Firenze.

L’appuntamento con il teatro amatoriale, invece, sarà triplo: sabato 12 marzo alle 21 e domenica 13 marzo alle ore 17,30 e alle 19,30 il Ridotto del Teatro Garibaldi ospiterà uno spettacolo che collega i brani di Sergio Endrigo ai racconti di Gianni Rodari, recitati dalla compagnia Ciribiciaccola, musicati dal maestro Marco Rossinelli e cantati da Daniela Mugnai. Lo spettacolo è adatto ad adulti e bambini.

Infine, nell’ambito delle escursioni alla scoperta della Toscana organizzate dalla Polisportiva Rugiada e dal CAI, sabato 12 è in programma un trekking urbano nella splendida città di Arezzo. “Mens sana in corpore sano” niente di più vero. Un fine settimana che abbraccia pienamente questa notissima sentenza.