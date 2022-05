Consiglio comunale San Giovanni Valdarno, approvati il bilancio consuntivo 2021 e le tariffe Tari 2022

Diminuzione del debito, diminuzione dei tempi di pagamento verso terzi, nessun ricorso all’anticipazione di cassa e capacità di attrazione dei fondi sovraordinati. Per la Tari mantenuta l’esenzione totale per i residenti della Badiola e ristoro per le attività commerciali di Ponte alle Forche.

Si è tenuta questo pomeriggio, con inizio alle 14, la seduta del consiglio comunale di San Giovanni Valdarno. Fra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2021.

Come spiegato nel dettaglio dal vice sindaco e assessore al bilancio Paola Romei nel corso dell’assise, tante le azioni positive e migliorative poste in essere dall’Amministrazione comunale: diminuzione del debito, diminuzione dell’indicatore di pagamento verso terzi da parte del comune, giacenza di cassa positiva e in aumento che non ha reso necessario il ricorso all’anticipazione di cassa, notevole aumento di intercettazione fondi di enti sovraordinati e spesa in conto capitale per investimenti in netto incremento.

“Il bilancio consuntivo del 2021 conferma una gestione attenta dei conti pubblici da parte della amministrazione comunale, con alcune evidenti azioni positive messe in atto, dalla diminuzione del debito, alla diminuzione dei tempi di pagamento verso terzi, al non ricorso all’anticipazione di cassa, all’aumento della capacità di attrazione di fondi sovraordinati che rende i conti comunali in netto miglioramento” ha dichiarato Valentina Vadi, sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno.

“Anche durante il 2021 – ha commentato a margine della presentazione l’assessore Paola Romei – seppur ancora forte l’impatto della pandemia, abbiamo proseguito nell’opera di risanamento dei conti, mantenendo ed anzi innalzando la qualità dei servizi resi ai cittadini”.

Altro argomento all’ordine del giorno era l’approvazione delle tariffe della tari per l’anno 2022.

In termini percentuali il comune di San Giovanni Valdarno vedrà un aumento effettivo di +3,77 in linea con i dati di ambito. Il rincaro è dovuto ai costi dei servizi effettuati nel periodo Covid dal gestore e dal conguaglio dell’anno precedente.

L’Amministrazione di San Giovanni Valdarno ha confermato tutte le agevolazioni per i soggetti e le famiglie con situazioni di fragilità introducendo particolari aiuti per i residenti di determinate zone del comune.

“Per quanto concerne le tariffe della tari – ha spiegato il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi – abbiamo fatto la scelta di mantenere l’esenzione totale per i residenti alla Badiola fino alla chiusura di Podere Rota al conferimento dei rifiuti urbani prevista per la fine di giugno (con residualità eventuali al 15 luglio), nonostante non vi fosse più la copertura economica della convenzione con il Comune di Terranuova Bracciolini, così come abbiamo scelto di introdurre una forma di ristoro, sempre a valere sulla tari, per le attività commerciali del Ponte alle Forche che subiscono un disagio determinato dal passaggio dei treni Tav. In questo modo abbiamo riconosciuto la condizione di straordinarietà di queste due zone di San Giovanni Valdarno dando un segnale concreto di attenzione verso i cittadini e verso le attività economiche. Ringrazio l’assessore e vicesindaco, Paola Romei per l’azione di indirizzo e di coordinamento e gli uffici comunali per il lavoro costante, preciso ed attento che hanno svolto”, ha concluso il sindaco.

“Pur dovendo prendere atto della politica tariffaria definita da Arera – ha aggiunto il vice sindaco e assessore al bilancio Paola Romei – abbiamo mantenuto le agevolazioni esistenti, introducendone di specifiche anche in relazione agli importanti progetti che si realizzeranno da qui ai prossimi anni”.