Consulta per le pari opportunità: la prima riunione in presenza

“Sono soddisfatta della riunione ‘dal vivo’ della Consulta per la promozione delle pari opportunità. Dopo le precedenti due forzatamente da remoto, è arrivato il momento di guardarci in faccia, stringerci la mano, ascoltarci su un tema purtroppo di stringente attualità come quello delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere”. Commenta così l’assessore Giovanna Carlettini l’incontro avvenuto in Sala Rosa, il primo del 2022 e il primo in presenza con i rappresentanti delle associazioni che hanno aderito all’organo suddetto.

0909“A proposito di soggetti partecipanti – prosegue Carlettini – abbiamo raggiunto la gratificante cifra di 25, che conferma come il tessuto sociale colga gli intenti di condivisione che animano l’amministrazione comunale. Ovviamente, restiamo aperti a nuove adesioni perché più le idee circolano, più lo scambio è proficuo, più i progetti che ne scaturiscono sono migliori. Nel corso della giornata sono stati affrontati argomenti delicati con l’associazione Pronto Donna che nella persona della presidente Loretta Gianni ha illustrato cosa sono i centri antiviolenza, i numeri che, per effetto dell’emergenza sanitaria, li hanno visti protagonisti, le modalità di intervento e della presa in carico delle donne che si rivolgono all’associazione, una dettagliata analisi statistica riferita al 2021. Un trend decisamente preoccupante che deve stimolare tutti a prefigurare un percorso, una strategia, un quadro di obiettivi, mantenendo come punto fermo l’alleanza con il territorio, con il mondo della scuola e con le famiglie”.