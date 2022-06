Festa della Ciliegia Bagnoro

La Pro Loco Bagnoro è orgogliosa di annunciare che tra il 22 e il 26 giugno prossimi si terrà la tradizionale Festa della Ciliegia dopo due anni di stop.

Finalmente torniamo a lavorare tutti insieme per il nostro piccolo ma tenace paese che ha saputo affrontare gli ingenti danni provocati dall’alluvione che l’ha colpito duramente il 27 luglio del 2019.

L’aiuto e l’entusiasmo dei soci – commenta il Presidente Simone Tonioni – ci hanno permesso di rimetterci in piedi e, nonostante la difficoltà nel reperire risorse per far fronte ai danni e le innumerevoli difficoltà legate ai due anni di Covid, siamo pronti a ripartire.

Ed è proprio pensando a quanto la pandemia abbia colpito duramente tante categorie di lavoratori che il Consiglio Direttivo della Pro Loco ha pensato di mettere gratuitamente a disposizione di venditori ambulanti e di aziende agricole una vasta area per esporre i loro prodotti e ritrovare un pieno contatto con una clientela vecchia e nuova.

Si tratta di un piccolo gesto teso a dimostrare una volta di più che le feste paesane o le sagre non si pongono in concorrenza con i commercianti ma, al contrario, offrono loro una nuova e maggiore visibilità in un’ottica di collaborazione e sostegno reciproco.

Chi vorrà partecipare, può contattare la Pro Loco Bagnoro all’indirizzo email: [email protected]