Conto alla rovescia per il Concerto di Tullio De Piscopo, dal blues al jazz

Sabato 27 agosto ore 21.00

Cortona, Piazza Signorelli

Modalità di partecipazione in calce

Grande attesa per la serata dedicata a Tullio De Piscopo, che torna a Cortona in concerto il 27 agosto, alle 21,00 (l’ingresso è libero, in basso sono illustrate le modalità di accesso). Il maestro della batteria si era esibito in piazza Signorelli nel 1988 quando trionfò al Festivalbar con la sua Andamento lento. Un riconoscimento alla carriera viene assegnato al musicista il 28 agosto, nell’ambito del Premio Cortonantiquaria.

Proviamo ad immaginare quanta musica, quanti Artisti ha incontrato e quanti spartiti musicali sono passati nelle sue mani: ad incominciare dalle magiche note di Libertango con Astor Piazzolla con il quale ha realizzato ben 11 LP percorrendo tutta la storia del grande Maestro, al sound mediterraneo che Tullio, alla sua maniera inimitabile, ha trasferito nella musica di Pino Daniele, alle intramontabili notti jazzistiche da Umbria Jazz ai Festivals d’oltreoceano assieme ai Grandi del Jazz come Gerry Mulligan, Woody Shaw, John Lewis, Bob James, Chet Baker, Slide Hampton, Eumir Deodato, Quincy Jones, Scott Hamilton, Kay Winding, Lester Bowie, Dave Samuels, Bob Berg, Don Costa e Wayne Shorter, alle coinvolgenti Jam Sessions assieme a Dado Moroni, Emanuele Cisi, Rosario Bonaccorso, Max Roach, Billy Cobham, Famadou Don Moye, Alfonso Johnson, Chester Thompson.

Ascolteremo brani per sola batteria, gli storici assoli di Tullio come Drum Conversation dedicato sempre al suo fratello in Blues Pino Daniele. Ascolteremo brani tratti dai Pionieri del Blues, inoltre intramontabili pagine musicali di standard jazzistici. Poi Tullio ci regalerà qualche perla di grande successo dal suo repertorio pop e l’atmosfera dei caldi suoni del Mediterraneo e dei vicoli di Napoli come Stop Bajon, Pummarola Blues ed Andamento lento. Tutto questo in una grande positività e passione mediterranea.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti: 950 ingressi (700 in piedi) per il concerto in piazza con distribuzione contrassegna per l’accesso a partire dalle ore 17.30 ai due ingressi da piazza della Repubblica e da Croce del Travaglio.

PER INFO E DETTAGLI:

Cortona Sviluppo s.r.l.

E-mail: [email protected]

Tel.: 0575 630158