Fraternita dei Laici e i giovani contadini di Castiglion Fibocchi

La Fraternita dei Laici, d’intesa con il Comune di Castiglion Fibocchi, ha pubblicato sul

proprio sito istituzionale un bando per favorire i giovani agricoltori tra i 18 ed i 40 anni

che vogliano impegnarsi nell’attività primaria con il metodo biologico.

In particolare, l’avviso pubblico prevede di mettere a disposizione dei soggetti interessati,

in forma singola o associata, due distinti appezzamenti di terreno siti in Comune di

Castiglion Fibocchi, della superficie ciascuno di circa 3,5 ettari ad un prezzo simbolico di

locazione, per poter svolgere in maniera imprenditoriale l’attività agricola.

Uniche condizioni: l’età (come già detto, tra i 18 ed i 40 anni), l’impegno ad

adottare l’agricoltura biologica, la redazione di un semplice piano di utilizzo.

La durata del contratto di affitto di fondi rustici è prevista in quindici anni; ciascun

soggetto potrà partecipare all’assegnazione di un solo appezzamento di terreno.

Questa iniziativa è l’ulteriore dimostrazione di come la Fraternita dei Laici, pur essendo la

più antica Istituzione della città di Arezzo con oltre 759 anni di attività ininterrotta, sia

contemporanea, con uno sguardo sempre rivolto ai giovani, rappresentanti concreti del

nostro futuro. Ed anche di come il Magistrato, questa volta grazie al supporto del Comune

di Castiglion Fibocchi, creda fermamente che produzioni agricole e salubrità alimentare

debbano procedere di pari passo, motivazione principale che è alla base della scelta di

coltivare tutta l’Azienda Tenute di Fraternita, oltre 1200 ettari, con il metodo biologico.

“L’obbiettivo della Fraternita dei Laici è di proporre e realizzare assieme un progetto che

porti il Comune di Castiglion Fibocchi ad essere il primo comune di Italia ad avere tutto il

suo territorio agricolo lavorato con agricoltura biologica”, ha affermato Pier Luigi Rossi

Primo Rettore della Fraternita dei Laici.