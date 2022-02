AREZZO. Mercoledì 23 febbraio alle ore 14, al Campo Comunale di Campitello “Mario Cicioni”, le citte amaranto si misureranno in trasferta con le avversarie della Ternana per la sfida di Coppa Italia.

La partita – fissata originariamente per il 22 dicembre, rimandata una prima volta per Covid a gennaio e nuovamente slittata, sempre per via di casi di positività al Coronavirus – permetterà alla squadra vincitrice di accedere ai quarti di finale della competizione nazionale.