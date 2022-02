Rimandato lo spettacolo Non plus Ultras. Z Generation meets Theatre torna il 5 marzo con la tragicommedia Don Chisciotte

Dopo un inizio da quasi tutto esaurito la rassegna teatrale Z Generation meets Theatre, a cura di Officine della Cultura, dà appuntamento ai propri spettatori al Teatro Pietro Aretino di Arezzo per sabato 5 marzo 2022 sempre alle ore 18:30. L’appuntamento di domenica 20 febbraio, con lo spettacolo “Non plus Ultras”, è stato rimandato a sabato 30 aprile.

Pochi giorni ancora di attesa, dunque, e ad Arezzo approderanno le avventure della tragicommedia dell’arte “Don Chisciotte”, con l’interpretazione e la regia di Marco Zoppello e Michele Mori per una produzione StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto.

Giulio Pasquati, Padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, Fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il 16° e 17° secolo. Vivi per miracolo saliranno sul palco del Pietro Aretino per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. È a partire dall’ultimo desiderio dei condannati a morte che prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall’estro dei due saltimbanco che arrancano nel tentativo di procrastinare l’esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore.

Soggetto originale di Marco Zoppello. Elaborazione dello scenario di Carlo Boso e Marco Zoppello. Dialoghi di Carlo Boso e Marco Zoppello. Costumi e fondale di Antonia Munaretti. Maschere di Roberto Maria Macchi. Struttura scenografica di Mirco Zoppello.

Informazioni di biglietteria: Intero: € 10,00; ridotto: € 8,00; ridotto under 30 € 5,00 – Le riduzioni vengono applicate a: over 65 anni, abbonati teatri Rete Teatrale Aretina e Teatro Petrarca. Carnet 4 spettacoli: € 24. Carnet 4 spettacoli under 30: € 16. Prevendita presso Officine della Cultura via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 con orario dal lunedì al venerdì 10:00 > 13:00 e 15:30 > 18:00 – [email protected]; presso Teatro Petrarca Via Guido Monaco, 12, tel. 0575 1739608 con orario mercoledì, giovedì e venerdì 17,30 > 19,30. Circuito BoxOfficeToscana e www.ticktone.it. Info teatro Officine della Cultura tel. 338 8431111.

“Z Generation meets Theatre – Il teatro incontra le nuove generazioni” è un progetto di Officine della Cultura realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Arezzo e Fondazione CR Firenze; in collaborazione con Rete Teatrale Aretina, RAT Residenze Artistiche Toscane, Fondazione Guido d’Arezzo e Libera Accademia del Teatro. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org