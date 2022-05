Cortona: i primi cinque mesi di accessi all’infopoint turistico

Dà risposte quotidianamente a tutti i visitatori, l’infopoint turistico di piazza Signorelli presenta i numeri dei primi cinque mesi di attività. Il servizio svolto dall’agenzia «Togheter in Tuscany» per conto del Comune di Cortona ha dato risposte a circa 2500 utenti che si sono presentati nella sede a fianco del Maec. Lo sportello è andato incontro alle esigenze di informazioni ad una vasta platea di turisti, ma anche ad alcuni cortonesi che si sono rivolti per conoscere alcuni eventi o per arricchire le informazioni a disposizione nelle aziende turistico ricettive.

Rispetto alle provenienze c’è da registrare un consistente accesso da parte di italiani, soprattutto a cavallo del 2021/22 e poi un sensibile incremento di utenti da paesi stranieri, come Usa, Germania ed altri stati dell’Ue e anche dall’Inghilterra. Si registrano anche canadesi, israeliani e un mosaico di provenienze da vari angoli del globo. Chi ha richiesto informazioni verbali, chi ha ottenuto una mappa con indicazioni sulle principali cose da fare e da vedere a Cortona: sono queste le principali istanze che hanno trovato una risposta dalle addette dell’infopoint.

«Il nuovo corso dell’Infopoint turistico ha lo scopo di essere sempre più rispondente alle mutate esigenze del turista che oggi più che mai desidera l’outdoor, le esperienze a contatto con la natura e i grandi eventi. L’Infopoint quindi fornisce dettagli sulle le varie proposte del territorio, oltre ad essere fonte di raccolta dati sui flussi turistici nella nostra città», dichiara l’assessore al Turismo Francesco Attesti.