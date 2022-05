Olimpiadi della Matematica: alle finali di Milano tre ragazzi di Soci

Thomas Giannini, Sofia Della Ragione e Luna Cerofolini sono i tre ragazzi della scuola media di Soci che dopo aver passato tutte le selezioni ad Arezzo, andranno a metà maggio alla Bocconi di Milano per disputare l’ultima parte delle Olimpiadi di Matematica. Alla semi finale erano 100 e loro sono arrivati tra i primi quindici alunni. Adesso con coraggio, andranno a tentare la scalata del gradino più alto di un podio molto ambito che è quello nazionale.

Thomas Giannini frequenta la prima media, Sofia Dalla Ragione la seconda e Luna Cerofolini la terza. Il Sindaco Filippo Vagnoli e l’Assessora alla Pubblica Istruzione Francesca Nassini sono andati a salutarli e a complimentarsi con loro ed i loro docenti, prima della partenza per Milano. Nassini ha commentato: “Una bella cosa. Le scuole devono offrire opportunità e quello che hanno fatto docenti e dirigente di Soci è proprio questo. Per noi una grande soddisfazione, in fondo questi giovani ci rappresentano e quando lo fanno in questo modo non possiamo che esserne orgogliosi. Auguro loro di divertirsi. I risultati sono importanti, ma più importante è il percorso. Aver superato tutte queste selezioni con questo amore per la matematica è la vera grande vittoria”.

Il Sindaco Vagnoli ha concluso: “Si parla tanto di scuola quando le cose non vanno. Iniziamo piuttosto a parlare di giovani e di scuola che funziona, perché gli esempi anche nel nostro piccolo sono grandi. E quando ci rechiamo, come amministrazione, a congratularci con ragazzi e docenti lo facciamo proprio per ribadire il bello e il buono che persone silenziose e appassionate, sanno creare intorno a loro. Bravi i ragazzi, bravi i docenti e bellissime le scuole che sanno aprirsi all’esterno e al futuro. Un abbraccio a questi giovani, hanno già conquistato la nostra fiducia, e quella della loro comunità. Il resto sarà una bellissima avventura della vita”.