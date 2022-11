Cortona, il Comune assume 15 nuovi lavoratori

Il Comune di Cortona prosegue con il piano di rafforzamento del personale, nelle prossime settimane saranno effettuate le selezioni per l’assunzione di 15 nuovi lavoratori.

«L’ argomento del personale comunale – dichiara l’assessore delegato Alessandro Storchi – è oggetto delle nostre migliori attenzioni, lo dimostra il fatto che abbiamo in itinere diverse procedure di assunzione che interessano le varie aree».

Stando ai numeri sono arrivate oltre 500 domande per il concorso che prevede l’assunzione di cinque istruttori amministrativi contabili (il bando è attualmente chiuso) per il quale sono state fissate le prove di preselezione per il giorno 15 novembre.

Inoltre, è aperto un ulteriore bando per l’assunzione di due assistenti sociali con scadenza presentazione domande al 21 novembre e ancora, il Comune di Cortona ha attivato tre distinti avvisi di mobilità volontaria per la copertura di ulteriori quattro posti destinati alla segreteria generale, ufficio tecnico e manutenzioni.

«Nelle prossime settimane, a seguito dell’approvazione del nuovo piano per il fabbisogno, usciremo con ulteriori bandi che porteranno a 15 i nuovi ingressi nell’organico del nostro Comune – dichiara Storchi – Quello della carenza di personale è un problema diffuso negli enti locali, soprattutto in questi ultimi anni.

Quotidianamente dobbiamo fare i conti con normative che da un lato creano opportunità lavorative per i dipendenti, dall’altro non agevolano gli enti locali nella programmazione e nella riorganizzazione delle varie aree e dei relativi uffici. Auspico che a livello centrale si possa intervenire, adeguando regole e norme al mutato contesto economico e sociale. La nuova forza lavoro – conclude l’assessore al Personale – potrà entrare in servizio a metà dicembre».