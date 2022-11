Il Premio Internazionale semplicemente donna incontra gli studenti delle superiori

Storie di violenza, riscatto e impegno: anche quest’anno, il Premio Internazionale Semplicemente Donna torna a fare tappa nelle scuole superiori del territorio con una serie di incontri e dibattiti volti a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della violenza sulle donne e della discriminazione.

Nelle mattinate di venerdì 18 e sabato 19 novembre ben undici realtà scolastiche della provincia di Arezzo ospiteranno una serie di incontri che permetteranno a centinaia di studenti e studentesse di entrare direttamente in contatto con le premiate dell’edizione 2022 e con alcune grandi protagoniste dell’albo d’oro del Semplicemente Donna come Dacia Maraini, Laura Roveri, Filomena Lamberti, Jasvinder Sanghera, Isabel Russinova, Widad Akrei e Vjosa Dobruna.

“Questo non è un semplice premio – dichiara la presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai – ma un’occasione per parlare alle giovani generazioni. C’è ancora molta strada da percorrere per raggiungere la parità di genere e il mezzo più efficace che abbiamo è quello di creare momenti di confronto e informazione per i nostri figli e le nostre figlie”.

In occasione del suo decimo anniversario, il Premio Internazionale Semplicemente Donna ha, inoltre, voluto ampliare il proprio impegno verso il mondo della scuola e dei giovani, mettendo in pista la II edizione del Concorso di Borse di studio “Giù le mani, il diritto di contare e allargando il parterre degli istituti che prenderanno parte al progetto.

Nelle vallate, oltre a far visita all’I.S.S “Luca Signorelli” di Cortona, al Liceo “Giovanni da Castiglione” di Castiglion Fiorentino, all’I.S.I.S. “Angelo Vegni – Capezzine”, il premio approderà all’I.T.E “Guido Marcelli” di Foiano della Chiana e all’I.I.S “Benedetto Varchi” di Montevarchi.

Ad Arezzo, invece, agli alunni e alle alunne del Liceo “Vittoria Colonna” e dell’I.T.I.S “Galileo Galilei”, si aggiungeranno quelli dell’I.S.I.S “Buonarroti – Fossombroni”, del Liceo “Piero della Francesca”, del Liceo scientifico “Francesco Redi”, e i giovani di Rondine Cittadella della Pace.

“In vista di questo decimo compleanno – spiega la presidente di giuria, Patrizia Macchione – il nostro intento era quello di lasciare un segno ancora più profondo, coinvolgendo un numero sempre maggiore di realtà scolastiche, associative e istituzionali attraverso attività concrete di educazione al rispetto e di condivisione di idee e valori”.