Cortona, nuovi pannelli per la Ztl

Non più «Varco attivo», ma «Ztl Attiva»: sono già stati montati i nuovi pannelli della ztl che semplificano la vita agli automobilisti. L’Amministrazione comunale sta effettuando gli ultimi test, ma la novità è già visibile in via Nazionale e in via Guelfa, ovvero ai varchi video controllati delle zone a traffico limitato di Cortona.

I nuovi pannelli luminosi segnalano agli utenti della strada quando la ztl è attiva (cioè quando la circolazione è interdetta ai non autorizzati) e quando non è attiva e quindi l’accesso è libero. L’informazione è bilingue in italiano e inglese (ztl attiva/ztl closed o ztl non attiva/ztl opened), inoltre per favorire la lettura le scritte sono in verde (per la ztl non attiva) o in rosso (quando il varco è invece chiuso).

«Ringrazio l’assessore Alessandro Storchi e il comandante della Polizia municipale Gianni Landi – ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni – finalmente abbiamo segnali più chiari e facilmente comprensibili per i visitatori, anche in lingua inglese».

«E’ un progetto che stiamo seguendo da tempo – dichiara l’assessore Storchi – veniamo incontro alle esigenze degli automobilisti in un’ottica di chiarezza, anche per i turisti stranieri».

Con la conclusione del mese di aprile a Cortona entra in vigore l’orario estivo della Ztl, valido tutti i giorni dal 1 maggio al 30 settembre. La Ztl rossa è attiva dalle ore 10 alle ore 4, mentre la Ztl gialla è attiva dalle ore 10 alle ore 15 e dalle ore 16 alle ore 4.