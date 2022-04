“Al lavoro per la Pace”, Primo Maggio a Monte San Savino

Si svolgerà domenica 1° maggio, in occasione della Festa dei lavoratori, presso le Logge dei Mercanti in Corso Sangallo a Monte San Savino, una manifestazione pubblica organizzata dallo Spi-Cgil di Monte San Savino con il patrocinio del Comune di Monte San Savino.

Il programma della manifestazione, dopo il ritrovo di tutti i partecipanti in Corso Sangallo (di fronte al Palazzo Comunale) fissato per le ore 10, inizierà alle 10,30 con la partenza di un corteo ed un omaggio al monumento ai caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale in via della Riconoscenza con la deposizione di una corona.

La mattinata proseguirà alle 11 con un comizio che avrà luogo presso le Logge dei Mercanti (di fronte al Palazzo comunale di Monte San Savino). Alla presenza di Andrea Ghiandelli, dirigente sindacale della Cgil, interverranno il sindaco di Monte San Savino Margherita Scarpellini, il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli e alcuni membri della Giunta comunale di Monte San Savino. L’intero evento sarà accompagnato dalla partecipazione e dalla musica della Filarmonica “A. Gigli” di Monte San Savino.