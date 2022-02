Cortona, prosegue la svolta sulle lottizzazioni. Avanti con le manutenzioni di strade e piazze

Novità sul fronte della gestione delle lottizzazioni a Cortona, l’Amministrazione comunale è riuscita a imporre una svolta su due questioni annose come la manutenzione del piazzale delle Poste di Terontola e sulla lottizzazione Bacialla.

La prima questione riguarda la Promo Terontola che era ferma da anni e che costituiva un problema per la scarsa manutenzione del parcheggio. Entro marzo la lottizzazione ha annunciato l’esecuzione dei lavori per il rifacimento del manto e la sistemazione dei marciapiedi. Terminata questa operazione, il Comune potrà prendere in carico l’area per procedere a tutti gli interventi del caso, un’operazione che fino alla conclusione degli accordi previsti dai contratti era impossibile.

Altra situazione che si è sbloccata è quella relativa alla lottizzazione Bacialla, dove è stato effettuato il collaudo e si va verso il rogito per l’acquisizione finale dell’area verde, dei parcheggi e delle strade. Anche tutti questi beni passeranno sotto la competenza del Comune che potrà programmare tutte le attività di manutenzione del caso.

«Andiamo così a risolvere una serie di problematiche su cui siamo stati sollecitati dalla cittadinanza – dichiara il sindaco Luciano Meoni – voglio ringraziare per l’impegno su questo fronte l’assessore Alessandro Storchi e i consiglieri di Terontola della maggioranza Luca Baldetti, Isolina Forconi e Lucia Lupetti. Abbiamo dato input agli uffici comunali di andare a chiudere tutte le vecchie pratiche delle lottizzazioni per risolvere il problema delle mancate manutenzioni e queste sono delle risposte di cui beneficeranno le comunità locali».