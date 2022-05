Cortona: tecnici di Nuove Acque al lavoro in loc. Riccio venerdì 20 maggio

Nuove Acque rende noto che venerdì 20 maggio è stato programmato un intervento di manutenzione all’acquedotto di Cortona, in loc. Riccio, dove dalle 9.00 alle 13.00, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica.

Ripristinando il servizio, non sono da escludersi momentanee fuoriuscite di acqua torbida, che potranno protrarsi alla giornata successiva. Per rimanere aggiornati sullo stato degli interventi è possibile consultare il sito www.nuoveacque.it nella sezione “Lavori in corso”. Tutti i canali per entrare in contatto con l’azienda sono disponibili nell’apposita sezione del sito.

Nuove Acque ricorda che è possibile attivare il servizio sms per ricevere, in caso di necessità, tutte le informazioni in tempo reale sugli interventi urgenti in corso. Per iscriversi, basta contattare il numero verde 800.391739 o inviare una mail all’indirizzo [email protected] specificando il codice cliente e il numero di cellulare sul quale si vuole ricevere gli sms.