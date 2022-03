Cortona, tornano i corsi della Scuola Normale Superiore di Pisa. Il saluto dell’Amministrazione comunale

In questi giorni una trentina di studiosi di letteratura latina provenienti da alcune delle università più prestigiose del mondo si sono ritrovati al «Palazzone», sede cortonese della Scuola Normale Superiore, per il workshop «Lucretius 6».

CORTONA. Incontro informale fra il vice sindaco Francesco Attesti e i partecipanti al ciclo di studi promosso dalla Scuola Normale Superiore di Pisa a Cortona. Ieri mattina Attesti ha incontrato il gruppo di studiosi accompagnato dal professor Alessandro Schiesaro in piazza Signorelli di fronte al Maec.

In questi giorni una trentina di studiosi di letteratura latina provenienti da alcune delle università più prestigiose del mondo, tra cui Princeton, Cambridge, Yale, Oxford, si sono ritrovati al «Palazzone», sede cortonese della Scuola Normale Superiore, per il workshop «Lucretius 6».

L’incontro prende in esame il sesto libro del «De rerum natura», in cui il poeta e filosofo Tito Lucrezio Caro dà una spiegazione fisica a molti dei fenomeni naturali. Per la città di Cortona, il ritorno dei corsi della Scuola Normale Superiore di Pisa rappresenta un altro passo verso la ripresa delle attività culturali: «Siamo davvero entusiasti della riapertura di tutti questi momenti – dichiara Francesco Attesti, assessore alla Cultura – ne avevamo bisogno e siamo lieti che con questa prestigiosa realtà sia potuto ripartire un dialogo per lo sviluppo di progetti e sinergie per il futuro, ringrazio gli organizzatori del convegno, ovvero i professori Gianpiero Rosati e Alessandro Schiesaro, della Scuola Normale Superiore e Andrew Feldherr, della Princeton University».