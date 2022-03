Lucignano: il grande ritorno della Maggiolata

LUCIGNANO. “E’ con grande piacere ed emozione – dichiara il sindaco Roberta Casini – che possiamo annunciare il ritorno della Maggiolata Lucignanese, l’appuntamento più importante e sentito dell’anno per la nostra comunità e non solo”. Un evento la cui origine si perde nella notte dei tempi, “identitario per Lucignano – continua il sindaco – e la cui assenza per due anni consecutivi si è fatta molto sentire, soprattutto in termini di mancata socializzazione e di ricaduta di presenze di visitatori e turisti. Un ringraziamento al comitato maggiolata ed ai cantieristi per la tenacia e volontà di tornare a sfilare per le vie del Borgo”.

Un rito collettivo, l’omaggio di Lucignano alla primavera, con i colori e il profumo dei fiori, i suoni della festa all’insegna del piacevole divertimento, il tutto incastonato nello scrigno di bellezza della “perla della Valdichiana”, che si riproporrà domenica 22 maggio, poi martedì 24 nell’edizione in notturna, domenica 29 e il gran finale di mercoledì 1 giugno ancora in notturna.

Ad annunciare le novità dell’edizione del ritorno, l’assessore alla promozione turistica del Comune di Lucignano, Stefano Cresti: “Un tema unico per i carri dei quattro rioni, un filo conduttore dedicato all’arte contemporanea e attuale, che è un invito a guardare con forza, fiducia e ottimismo al presente. Le rappresentazioni saranno declinate infatti sulla contemporaneità, in particolare omaggeremo un grande artista del calibro di Jeff Koons, lo statunitense icona dello stile neo-pop”. E’ alle sue creazioni che saranno ispirati i carri fioriti dei bianconeri di Porta San Giusto, dei gialloverdi di Porta San Giovanni, i giallorossi di Via dell’Amore e dei rossoblù di Porta Murata.

“E attenzione – continua Cresti – per questa 83^ Maggiolata vogliamo che a trionfare sia Lucignano nel suo complesso. Infatti, a differenza delle precedenti edizioni, non vi sarà alcuna competizione: vinceranno tutti i protagonisti dell’indimenticabile parata di carri allegorici, bande musicali e gruppi folcloristici provenienti da ogni parte d’Italia.

Il presidente dell’Associazione Maggiolata Massimo Casini, di concerto con l’amministrazione e con i presidenti dei quattro rioni Mattia Barbieri, Elena Lucaroni, Desy Bardelli e Elena Goti, sta approntando e programmando con rinnovato slancio tutti gli aspetti che caratterizzano “l’organizzazione di una festa popolare, partecipata e molto sentita, la cui gestione è sempre complessa e prevede grande partecipazione, coordinamento ed entusiasmo. Ci siamo voluti rimettere in gioco sfidando tutte le attuali difficoltà”, tiene ad evidenziare il presidente Casini.

“Non mancheranno sorprese e ospiti d’eccezione – conclude il Sindaco – la nostra aspettativa è che Lucignano, uno dei Borghi più d’Italia, torni a splendere e a far parlare di sé per la bellezza e la grande tradizione di ospitalità”.