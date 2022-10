Cortona: tre giorni dedicati all’ambiente con Ri-CreAzione e Puliamo il mondo 

Due giornate dedicate all’ecologia e all’impegno civico, il 15 e il 16 di ottobre il Comune di Cortona e Legambiente invitano a partecipare a «Puliamo il mondo», mentre venerdì 14 grazie a Sei Toscana è di scena Ri-CreAzione.

Il progetto di educazione ambientale del gestore dei rifiuti viene riproposto anche per l’anno scolastico 2022-2023 con la sua ottava edizione. Le attività interessano come sempre le scuole primarie e secondarie di primo grado, alle quali vengono proposti percorsi educativi per approfondire l’argomento dei rifiuti e del ciclo dei materiali, per incentivare la diffusione di buone pratiche quotidiane a casa e a scuola e ridurre l’impatto dei nostri comportamenti quotidiani.

A Cortona l’appuntamento è alla scuola secondaria di primo grado di Fratta a partire dalle ore 9 con l’intervento dell’assessore all’Ambiente Paolo Rossi per il Comune di Cortona insieme a Fabio Comanducci e Stefano Brocchi di Legambiente e a Mimma Rossellini di Sei Toscana. Tutte le informazioni sul progetto sono presenti sul sito dedicato www.ri-creazione.it. Ad ogni classe è associato un tutor che supporta le insegnanti nello svolgimento dell’attività in classe e nella corretta divulgazione di video e schede.

Legambiente e Comune insieme anche nel fine settimana, sabato 15 ottobre si svolgeranno tre passeggiate ecologiche in simultanea. Alle ore 15 i gruppi di volontari si ritroveranno al parco Madre Teresa di Calcutta di Terontola, al circolo culturale Burcinella di Fratta e alla sala civica di Centoia. Domenica 16 ottobre si replica alle 9,30 ai giardini pubblici di Mercatale con la collaborazione della Proloco Val di Pierle.

«Saranno giorni dedicati a ‘Puliamo il Mondo’ la storica campagna di volontariato ambientale di Legambiente sulla gestione sostenibile dei rifiuti e promozione dell’economia circolare che compie nove anni a Cortona, l’Amministrazione comunale ha nuovamente aderito e invitiamo i cittadini a partecipare alle attività di volontariato ambientale in programma – dichiara l’assessore Paolo Rossi – importante anche l’iniziativa con Sei Toscana, giunta all’ottavo anno, in cui parleremo del ciclo dei rifiuti e svolgeremo un momento di sensibilizzazione nei confronti degli studenti».