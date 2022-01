Cortona: una commedia esilarante a teatro con Monti & Massironi

CORTONA. Quarto appuntamento della stagione del Teatro Signorelli. Martedì 11 gennaio è di scena «Il marito invisibile» con Maria Amelia Monti e Marina Massironi, una divertente commedia scritta e diretta da Edoardo Erba (produzione Nuovo Teatro).

Una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo. I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa: mi sono sposata. La cosa sarebbe già straordinaria per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini. Ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo marito ha … non proprio un difetto, una particolarità: è invisibile. Fiamma teme che l’isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente dell’amica. Si propone di aiutarla, ma non ha fatto i conti con la fatale, sconcertante, attrazione di noi tutti per l’invisibilità.

“Il marito invisibile” di Edoardo Erba è un’esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Le due protagoniste ci accompagnano con la loro personalissima comicità in un viaggio che dà i brividi per quanto è scottante e attuale.

La stagione del Teatro Signorelli è organizzata dal Comune di Cortona con Accademia degli Arditi e Fondazione Toscana Spettacolo