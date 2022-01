Sansepolcro: al via una nuova scuola tennis e padel

SANSEPOLCRO. Una nuova scuola tennis e padel nasce dalla sinergia tra Tennis Giotto e Valtiberina Tennis. Il progetto prenderà il via a partire da lunedì 10 gennaio e sarà ospitato dai campi del PalaPiccini di Sansepolcro, dove i due circoli della provincia concretizzeranno una partnership che sarà orientata al consolidamento e allo sviluppo del movimento tennistico sul territorio biturgense e, in generale, nella vallata.

Le due realtà opereranno in stretta sinergia e in condivisione di esperienze e risorse per proporre un’attività sportiva di tennis e padel attraverso corsi, lezioni e allenamenti rivolti a tutte le età e a tutti i livelli (dai bambini del minitennis ai corsi per adulti, con un’attenzione particolare al settore agonistico giovanile).

La volontà comune è stata di dar vita ad un modello positivo in cui la collaborazione tra diversi circoli possa diventare un volano per la generale crescita di queste discipline a livello locale. La nuova scuola tennis e padel farà affidamento sui campi del Valtiberina Tennis su cui verrà esportato il modello organizzativo e tecnico del Tennis Giotto che è riconosciuto tra i punti di riferimento nazionali per l’insegnamento del tennis e per i risultati raggiunti che trovano espressione nei quarantasei titoli toscani vinti nelle ultime undici stagioni.

Il circolo aretino ha dunque riorganizzato la scuola tennis e padel del PalaPiccini, partendo da un rinnovamento dello staff tecnico che sarà coordinato dal maestro nazionale Massimo Moschino e che potrà fare affidamento sulla maestra nazionale Elora Dabija (in passato al 273° posto del ranking mondiale), sulla preparatrice atletica Veronica Forni e su Michela Metozzi (membro della prima squadra femminile di serie C del circolo biturgense). Questo percorso congiunto troverà espressione concreta a partire dal 10 gennaio con la prima giornata di allenamenti che, aperta anche a nuovi aspiranti atleti a partire dai quattro anni, rappresenterà il punto di partenza della partnership tra Tennis Giotto e Valtiberina Tennis.