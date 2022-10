Crema cotta golosa e fragoline sciroppate

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

La ricetta di oggi è molto semplice quanto golosa, e con l’aggiunta di frutta a vostra scelta sarà veramente strepitosa!!

Io ho usato delle fragoline di bosco dolcissime che ho leggermente sciroppato con qualche cucchiaio di zucchero ed una spruzzata di limone, ma potete per semplicità ricorrere anche alle ciliege o amarene sciroppate che trovate facilmente al supermercato.

Se avete tempo potete sciroppare la frutta che avete scelto per 5/10 minuti max in base alla necessità con pochi cucchiai di zucchero ed una spruzzata di limone su una casseruola antiaderente a fuoco moderato.

L’accortezza importante richiesta nella preparazione della crema cotta è quella di amalgamare gli ingredienti con delicatezza per non smontare il composto finale e per ottenere così in cottura una crosticina dorata e croccante in superficie.

INGREDIENTI:

(per una tortiera piccola a scelta rotonda oppure quadrata se preferite ottenere delle mattonelle alte di crema cotta)

250 ml latte fresco intero

2 uova

40 gr amido di riso

40 gr amido di mais

80 gr zucchero semolato

La scorza non trattata di 1/2 limone

Semi di 1/4 bacca di vaniglia

50 gr burro fuso a temp.ambiente

1 pizzico di sale

Fragoline o altra frutta sciroppata a piacere

Zucchero a velo per decorare

PREPARAZIONE:

Scaldare leggermente il latte senza farlo bollire,spengere e tenere da parte.

Dividere i tuorli dalle chiare in ciotole diverse.

Montare con le fruste elettriche o planetaria tuorli, zucchero e vaniglia fino ad ottenere un composto chiaro, denso e spumoso, ci vorranno circa 10 minuti. Aggiungere la scorza di limone con una spatola ed il burro fuso con movimenti lenti e circolari dal basso verso l’alto.



Montare le chiare a neve con un pizzico di sale.

In un bicchiere capiente di plastica graduato riunire gli amidi, quindi versare qlc cucchiaio di latte quanto basta a creare una pastella liscia e priva di grumi girando bene con una frusta di metallo. Attenzione, questo passaggio è fondamentale.

A questo punto unire a filo il restante latte sempre girando con la frusta ad ottenere una pastella liscia ed omogenea.

Amalgamare a filo questa pastella nella montata di tuorli e zucchero con la spatola ed infine unire le chiare montate sempre con movimenti lenti e circolari della spatola dal basso verso l’alto.

Una volta ottenuto un composto spumoso ed uniforme anche se piuttosto liquido, versare su una teglia foderata con carta forno bagnata e strizzata bene che avrete fatto aderire bene su tutta la superficie.

Scegliere una teglia piccola rotonda o quadrata a piacere purché possiate ottenere una bella mattonella alta di crema cotta.

Infornare in forno caldo a 150°C per circa un’ora o quanto necessario ad ottenere una cottura uniforme ed crosticina dorata in superficie.

Dopo un’ora fare la prova stecchino, se uscirà pulito la crema sarà cotta, altrimenti lasciar in forno finchè necessario.

Sfornare e lasciar raffreddare bene prima di tagliare e servire.

Se conservate la crema cotta in frigo sarà più facile ottenere delle fette nette e precise all’occorrenza.

Servite con abbondante frutta sciroppata ed una bella spolverata di zucchero a velo.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci