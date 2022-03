Cremoso al cucchiaio caffè e nocciola

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Vi sarà capitato anche a voi di non sapere cosa improvvisare poco prima di un pranzo od una cena per un dessert goloso…e magari avete ospiti vegani o intolleranti al lattosio o comunque che ci tengono a non esagerare con qualcosa di troppo pesante per dessert…ecco allora la ricetta perfetta!!

Digeribile, golosissima a prova di intolleranze.. perfetta da gustare al cucchiaio nella versione più semplice come cremoso in tazza, oppure da stratificare a piacere utilizzando dei frollini al cioccolato, pan di spagna, o quello che avete in casa!



INGREDIENTI(per 4 coppette/bicchieri):

500 ml latte alla nocciola(sceglietene un tipo che sia top qualità senza zuccheri aggiunti)

3 cucchiai colmi caffè forte solubile

150 gr zucchero

25 gr amido riso

25 gr amido mais

I semi di 1/2 bacca vaniglia

2 uova intere

mandorle in scaglie tostate q.b.

Zucchero a velo per decorare

Vi servirà inoltre una frusta grande e robusta

Facoltativi:

-Frollini al cioccolato o pan di Spagna se si vuole creare una stratificazione con il cremoso

– altro caffè solubile q.b. per la bagna

PREPARAZIONE:

Portare a bollore 100 ml di latte di nocciola in cui poi sciogliere perfettamente il caffè solubile.

Unire ai restanti 400 ml. Mettere tutto il latte sul fuoco.

A parte in una terrina miscelare gli amidi, le uova, lo zucchero e la vaniglia a creare un composto denso e privo di grumi.

Quando il latte é ben caldo – poco prima quindi che giunga a bollore- versarci il composto e con una frusta mescolare subito ma delicatamente ad amalgamare perfettamente il tutto.

Continuare a mescolare piano finchè non otterrete una crema densa, lucida, vellutata e priva di grumi.

Togliere dal fuoco e porre uno strato di pellicola alimentare a diretto contatto con la superficie del cremoso.

Se optate per la versione semplice del dessert lasciar intiepidire il cremoso quindi mescolare di muovo con la frusta e poi versare nei 4 bicchieri.

Al momento di servire aggiungere un cucchiaio di mandorle tostate a scaglie in ogni bicchiere e completare con una spolverata di zucchero a velo.

Se optate per la stratificazione dovete creare la bagna al caffè:

sciogliere 3/4 cucchiai di polvere solubile in acqua bollente q.b.

Immergere bene e uno alla volta i Frollini o il pan di Spagna ed alternare con strati di cremoso.

Al momento di servire cospargere la superficie con mandorle tostate in scaglie e spolverare con zucchero a velo.

Avrete un successo strepitoso, promesso!!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci