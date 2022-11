Criptovalute: Genesis blocca i prelievi dai conti

di Stefano Pezzola

Genesis è uno dei broker di criptovalute più noti, offre servizi di trading e custodia agli investitori professionali.

Negli ultimi anni si è imposto come uno dei maggiori erogatori di prestiti in valute digitali.

Genesis ha bloccato il ritiro dai sui conti dopo un’esplosione “abnormal” delle richieste di prelievo.

La nuova corsa virtuale agli sportelli segue i fallimenti di Ftx e Blockfi e mostra come la crisi del settore si stia allargando.

Come ha spiegato l’amministratore delegato della società Derar Islim, le richieste di prelievo hanno superato la liquidità di cui dispone il gruppo.

Fonte:

https://www.milanofinanza.it/news/criptovalute-anche-genesis-global-capital-blocca-i-prelievi-202211161827306119