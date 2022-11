CiccioGamer denunciato per evasione fiscale

di Stefano Pezzola

CiccioGamer89 è stato denunciato dalla Guardia di finanza per omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva.

Pare – il condizionale è sempre d’obbligo – che negli ultimi 5 anni abbia omesso di dichiarare al fisco oltre un milione di euro di compensi.

La Guardia di Finanza ha in corso accertamenti sulla sua posizione fiscale che su quella della società al lui riconducibile.

CioccioGamer89 è tra gli youtuber più affermati in Italia, per numero di follower, soprattutto tra gli adolescenti, con 3,5 milioni di iscritti al suo canale.

Fonte:

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/19/cicciogamer89-denunciato-per-evasione-il-noto-youtuber-accusato-di-non-aver-versato-al-fisco-oltre-400mila-euro/6878943/