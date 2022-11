Dal 15 novembre obbligo di pneumatici invernali: i consigli di ACI Arezzo e Seri Car Service

di Andrea Giustini

Il 15 di novembre scatta l’obbligo di montare sulla propria auto pneumatici invernali, oppure di tenere a bordo le apposite catene. Quest’anno però l’autunno è più caldo del solito: è opportuno quindi aspettare ad organizzare il consueto meeting con il gommaio? ACI Arezzo e Seri Car Service, ai microfoni di ArezzoWeb Informa, hanno dato consigli importanti agli utenti.

«Il consiglio che diamo agli automobilisti – ha detto il responsabile di Seri Car Service – è quello di non arrivare all’ultimo momento. Bisogna prepararsi in tempo anche perché già adesso, presso i gommai, c’è un’affluenza maggiore. Si rischia di non riuscire a montare le proprie gomme. Va poi fatto controllare lo stato della gomma, facendo misurare l’altezza dei tacchetti, per vedere se rientra nelle misure del codice della strada. La gomma termica, va detto, è efficiente al 100% per 3-4 anni».

Conoscere leggi, scadenze e tipologie di pneumatico, da quello invernale a quello “misto”, è poi fondamentale: prima di tutto per la nostra serenità in auto. «L’obbiettivo dell’Automobile Club è proprio quello di informare – ha detto Bernardo Mennini, presidente di ACI Arezzo -, poiché l’obbligo non va vissuto negativamente. E’ fatto per la nostra sicurezza. Andando in un punto ACI, possiamo sapere un po’ tutto. Sapere che ad aprile e novembre vanno cambiati i pneumatici non è un fatto di legge ma di tranquillità personale alla guida».