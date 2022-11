Ripresa regolare dell’attività diagnostica della PET/TC dell’Ospedale San Donato di Arezzo

Sulla questione del funzionamento della PET/TC dell’ospedale San Donato di Arezzo la direzione della U.O. di Medicina Nucleare comunica che l’impianto è stato già riparato e da oggi, giovedì 10 novembre, è rientrato pienamente in funzione.

Immediatamente dopo lo stop della PET/TC la direzione si era attivata con l’azienda produttrice dello strumento sollecitando l’invio del pezzo di ricambio.

Grazie all’impegno dell’ufficio tecnico si è così riusciti ad anticipare, anche rispetto ai tempi previsti di lunedì 14 novembre, l’arrivo della parte necessaria che è giunta nella tarda serata del giorno 9 novembre.

Questo ha permesso la regolare ripresa dell’attività diagnostica già da oggi e quindi anche l’avvio (che si concluderà in pochi giorni) del recupero delle prestazioni per i pazienti in attesa a causa dal fermo della strumentazione.

Si conferma, altresì, che durante il blocco forzato della PET/TC per i pazienti che necessitavano di fare il trattamento senza ulteriori rinvii lo stesso è stato effettuato regolarmente se pure presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.