Dal Rotary Club Arezzo un sentito omaggio alla figura di Antonio Zucchi

Un ricordo, un’emozione e poi una forte propensione al futuro: lo scorso martedì 22 marzo, presso l’Hotel Minerva in Interclub con i Rotary dell’area Etruria, il Rotaract e i due Inner Wheel si è tenuta una serata del Rotary Club Arezzo che è stata molto sentita da tutti i rotariani.

L’ospite della conviviale è stato Fabrizio Bernini, presidente Confindustria Toscana Sud, che ha tenuto una relazione di grande interesse vista la sua attualità: “Le tecnologie digitali per un futuro energetico green e sostenibile”, nella quale ha tracciato gli scenari più innovativi rispetto all’avvento sempre più diffuso delle tecnologie compatibili.

Serata davvero sentita perché è stata anche l’occasione, per il presidente del Rotary Club Arezzo Oreste Tavanti, insieme proprio a Bernini che lo ha ricordato come Confindustria, per omaggiare la figura di Antonio Zucchi, da poco scomparso, che è stato al lungo socio del Rotary club Arezzo. “Zucchi – ha spiegato infatti Tavanti – oltre a rappresentare per Arezzo un grande industriale che ha contribuito allo sviluppo internazionale dell’impresa e del distretto orafo aretino, è stato a lungo apprezzatissimo Socio del nostro club, portando la sua esperienza e la sua forza imprenditoriale anche nelle nostre iniziative a servizio della città”.