Di corsa o passeggiando in compagnia, arriva il 1° Cross La Selva

Una domenica di sport all’aria aperta per (ri)scoprire uno degli angoli più suggestivi della campagna montevarchina: a corsa, con le gare competitive di cross per atleti di tutte le età, oppure passeggiando in compagnia, magari insieme ai propri amici a quattro zampe, con la passeggiata ludico motoria che ognuno potrà completare al passo che preferisce. È la 1° edizione del cross “La Selva”, la manifestazione organizzata dalla Polisportiva Rinascita Montevarchi e dai Veterani dello sport sezione di Montevarchi, in collaborazione con la Sezione soci Unicoop Firenze di Montevarchi e il patrocinio del Comune di Montevarchi. L’iniziativa è in programma domenica 6 marzo dalle ore 9 in località La Selva.

LA COMPETITIVA – La gara competitiva fa parte del calendario delle manifestazioni regionali Fidal e CSI. Possono partecipare tutti i tesserati Fidal e degli altri enti di promozione sportiva in regola con il tesseramento e con le norme sanitarie vigenti. Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 in località La Selva, a circa 4 chilometri dal centro di Montevarchi e facilmente raggiungibile prendendo via Chiantigiana in direzione di Cavriglia e svoltando poi sulla sinistra in via della Selva.

Le gare si correranno su distanze variabili, dai 150 metri per i piccolissimi Esordienti (nati negli anni 2015-2017) ai 6 chilometri per gli adulti. Previste sei categorie giovanili maschili e femminili (dai nati nel 2017 ai nati nel 2005) e nove categorie adulti tra maschili e femminili (nati dal 2004 e anni precedenti, comprese le categorie senior).

Le iscrizioni sono già aperte e lo resteranno fino a giovedì 3 marzo. Alle gare per adulti (costo 3 euro) ci si può iscrivere online sul sito www.cronorun.it . Per le categorie giovanili (partecipazione gratuita) scrivere a [email protected] indicando su carta intestata e firmata dal presidente il nome dell’atleta, l’anno di nascita e il numero di tessera, dichiarando di essere in regola con il tesseramento e la certificazione medico sportiva. Saranno accettate iscrizioni anche la mattina della gara, al costo maggiorato di 5 euro per gli adulti e 2 euro per le giovanili. Le gare si svolgeranno nel rispetto del protocollo Fidal anti-contagio. Previsti premi per i primi classificati di tutte le categorie e una bottiglia di vino come premio di partecipazione per tutti gli adulti.