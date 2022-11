Dischi, CD, DVD: domenica 11 dicembre la seconda Mostra del Disco

Ingresso e grande parcheggio gratuito per i visitatori. Una piccola Mostra del Disco, dove saranno anche in vendita videogiochi e film in dvd, per fare i regali di Natale

Collezionisti ma anche solo appassionati dell’ascolto della musica su vinile troveranno qualsiasi genere, dal rock alla classica, dal jazz al blues, dal punk alla new wave, dalla musica sperimentale alle canzoni d’autore italiane, dal prog inglese al reggae.

Ci ritroveremo a giocare col passato per guardare sempre al futuro attraverso il vinile, in tutte le sue declinazioni: rock, reggae, punk, jazz, blues, classica, italiana, folk e chi più ne ha più ne metta. Il pubblico troverà rarità da collezione, dischi che insegue da anni, curiosità, occasioni da non perdere.

Non mancheranno le sorprese rare: dal rap italiano degli anni ’90 ai nuovi Radiohead e Massive Attack, alle prime stampe dei Beatles e dei Rolling Stones, sino al prog italiano e agli immancabili Led Zeppelin e Pink Floyd. Il Centro Commerciale Al Magnifico ha vari negozi, vari punti ristoro, sala giochi, spazio bambini e cinema multisala, la manifestazione si svolgerà al primo piano.

𝑮𝒍𝒊 𝒆𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊𝒔𝒕𝒊 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒔𝒂𝒕𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒊𝒔𝒄𝒓𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊 𝒒𝒖𝒊

https://adesione.ganzoeventiculturali.it/form.php…