Rotary Club Arezzo Est: incontro con l’alpinista Marco Camandona

Giovedì 1 dicembre, ore 21.30, presso l’Auditorium dell’Hotel Minerva di Arezzo, si terrà un evento pubblico, promosso dal Rotary Club Arezzo Est, con Marco Camandona, alpinista di fama internazionale, guida alpina e socio del Rotary Club di Aosta.

“Sono molto contento di ospitare al Rotary Club Arezzo Est l’amico Marco Camandona – afferma il Presidente del Rotary Club Arezzo Est, Francesco Pugi – Sono un grande appassionato di montagna e di alpinismo, nutro una grande ammirazione per chi, come Marco, scala le più alte montagne della Terra mettendo a dura prova sia il proprio corpo che la propria mente, con l’obiettivo, meraviglioso e romantico, di raggiungere la vetta, godere di panorami mozzafiato e di bellezza ineguagliabile”.

Nel corso dell’incontro, aperto a tutta la cittadinanza (prenotazione a [email protected]), Marco Camandona racconterà, con il supporto di foto e video, le imprese mozzafiato sulle vette più alte del mondo.

Salito sulle vie più impegnative delle Alpi, dal Monte Bianco alle Dolomiti, Camandona è tra i pochi al mondo ad aver salito le tre montagne più alte del mondo l’Everest, il K2 e il Kangchenjunga. Raggiungendo, nel luglio scorso, il traguardo del dodicesimo ottomila con la vetta del Broad Peak.

Nell’occasione, il Rotary Club Arezzo Est porterà a compimento un Service a favore della onlus Sanonani che in Nepal garantisce assistenza psicologica ai bambini orfani e con gravi traumi ospitati nella propria struttura. ‘Sanonani’ in nepalese significa ‘piccolo bambino’, Camandona si dedica a questo progetto umanitario dal 2015, nell’intento di aiutare sia i bambini ospitati nella struttura che le famiglie che non riescono a dare sostentamento ai propri figli.

Marco Camandona, Alpinista di fama internazionale, guida alpina e maestro di sci alpino, è allenatore federale di scialpinismo. Direttore tecnico, da più di 20 anni, della gara internazionale di scialpinismo a tappe “Millet Tour du Rutor Extrême”, è atleta di sci alpinismo e di ultra trail, giudice della Federazione internazionale di sci alpinismo e membro del Soccorso Alpino della Valle d’Aosta.



E’ salito sulle vie più impegnative delle Alpi, dal Monte Bianco alle Dolomiti, aprendo vie nuove in Himalaya come la via “Princess Cecile Line” al Churen Himal (7371m) nel 2012. Dal 1996 ad oggi, ha preso parte a più di trenta spedizioni alpinistiche e ha intrapreso viaggi d’avventura in tutto il mondo, salendo sulle cinque montagne più alte di ogni continente.

Tra i pochi eletti al mondo ad aver salito le tre montagne più alte del mondo l’Everest (8848 m), nel 2010, il K2 (8610 m), nel 2000, e il Kangchenjunga (8586 m), nel 2014.

Ha salito le terribili Annapurna (8091 m), nel 2006 e il Makalu (8463m), nel 2016, il Manaslu (8163m), nel 2019, il Dhaulagiri (8167m), nel 2021.

Nel 2022 spedizione Valdostana “The way for the K2… la montagna impossibile” in Pakistan obiettivo, centrato, scalare il Nanga Parbat ( 8126m), il Broad Peak (8047m).