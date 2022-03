Domani dalle 10 presidio dei lavoratori della sanità davanti all’ospedale San Donato

Le lavoratrici e i lavoratori della AUSL Toscana Sud Est hanno dimostrato senso di responsabilità nel farsi carico dei bisogni della popolazione, malgrado la mancanza cronica di personale, la richiesta di nuove prestazioni legate al Covid 19 e l’apertura di nuovi servizi.



Ora, però, la misura è colma!

Gli operatori e le operatrici sanitarie sono stanchi, provati.

Tutto ciò, è stato garantito grazie a ore di straordinario in più, al ricorso alle prestazioni aggiuntive, alla mancata fruizione di ferie ed alla rinuncia ad una vita privata e familiare.

L’Azienda alle nostre proteste risponde che si tratta di una nostra percezione e nega l’esistenza di un problema. Abbiamo preteso che ci fossero forniti i dati relativi alla dotazione organica del personale al fine di aprire un confronto serio, ma ad oggi nessuna risposta è pervenuta.

A tutto questo si aggiunge l’attesa del rinnovo contrattuale che arriva già in ritardo rispetto al triennio 2019/21, che dovrebbe valorizzare le risorse, riconoscere il giusto merito, non solo quello svolto nell’emergenza pandemica, ma come investimento futuro nella sanità collettiva che vede l’affacciarsi di una profonda riorganizzazione nella quale occorre investire nelle competenze di professionisti e operatori sanitari.

Per questo la RSU dell’AUSL Toscana Sud Est e le Organizzazioni Sindacali Provinciali invitano tutti i dipendenti del comparto ad esprimere il proprio dissenso in merito all’operato aziendale ed alla impostazione di mission, di vision e politiche del personale.



INVITIAMO TUTTI I LAVORATORI E TUTTE LE LAVORATRICI

a prendere parte ai 3 PRESIDI di

GIOVEDI’ 10 MARZO alle ORE 10 presso:



AREZZO

Ospedale SAN DONATO

(ingresso principale)

SIENA

Centro Direzionale

(Piazzale ROSSELLI)

GROSSETO

Ospedale MISERICORDIA

(ingresso principale)



Per la partecipazione sarà possibile utilizzare i permessi per assemblea sindacale in orario di lavoro e sarà garantito un collegamento in video conferenza tra le 3 sedi