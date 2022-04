Donati e Sileno: “Preoccupati per la qualità dei progetti presentati dalla giunta Ghinelli”

“Siamo tra coloro i quali, ogni qualvolta la città perde un’opportunità di riqualificazione o di sviluppo economico e sociale, sono seriamente dispiaciuti. Arezzo resta fuori dal lotto dei dieci progetti che saranno finanziati grazie al programma europeo Fesr 2021-2027 con il piano per la riqualificazione dell’ex scalo merci e questa è davvero una cattiva notizia.

Ma c’è una notizia ancora peggiore. Il gruppo consiliare di Scelgo Arezzo ha analizzato nell’ultimo anno le graduatorie di molti dei bandi europei, nazionali o regionali nei quali l’amministrazione comunale ha deciso di concorrere”.

“Bene, non c’è solo un comune denominatore ricorrente ovvero che l’amministrazione di questa città esce sconfitta in quasi tutte le graduatorie più importanti ma anche la distanza in termini di punteggio che ci separa dalle altre città. Una media altissima che denota la scarsa qualità dei progetti presentati. Il nostro gruppo consiliare da tempo invita l’amministrazione ad aprirsi e a cercare il contributo delle minoranze e dei tanti cittadini aretini che hanno dimostrato di eccellere in numerose professioni e sono in grado di dare alla giunta Ghinelli un supporto di qualità. La città non può continuare a perdere continuamente risorse e opportunità”.