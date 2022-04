“Guerra o pace?”: iniziativa di “Arezzo 2020” martedì 19 aprile al Circolo Aurora

“Guerra o pace?” E’ il titolo dell’assemblea pubblica promossa da “Arezzo 2020 per cambiare a sinistra” in programma martedì 19 aprile, alle ore 21.15, presso il Circolo Aurora in Piazza S. Agostino ad Arezzo. Al centro della discussione la guerra in Ucraina e vari temi che da essa si dipanano: le ragioni della pace, con una tregua e un accordo, oppure il prolungamento della guerra, con il rischio di una escalation; il sostegno umanitario alla popolazione che subisce l’invasione russa e il ruolo dell’Europa; le conseguenze negli equilibri mondiali e nella vita quotidiana.

Tutto a partire da un deciso no alla guerra. L’iniziativa si avvarrà dei contributi di Paolo Pezzati (AOI, Associazione Ong italiane), Alfio Nicotra (Associazione Un ponte per), e di un rappresentante della Tavola della pace/Comitato promotore della marcia Perugia-Assisi. L’incontro, infatti, si tiene in vista dell’edizione straordinaria della Marcia per la pace Perugia-Assisi in programma domenica 24 aprile 2022.