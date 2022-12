Donazioni di sangue: un dicembre di impegno per i quartieristi di Porta Crucifera

Pietro Pantone direttore UOC di Immunoemoatolgia e Trasfusione degli Ospedali riuniti aretini “Occasione per fare un gesto importante. Tutti possono donare. Nel 2022 quasi 20mila donazioni in tutta la provincia.”

Si rinnova la tradizione della donazione di sangue del mese di dicembre per il gruppo dei quartieristi di Porta Crucifera. Per tutta la settimana, dal 20 dicembre, saranno protagonisti al Centro Trasfusionale del San Donato. Un esempio per tutti perché di sangue c’è sempre bisogno.

“Il nostro quartiere rinnova un impegno ormai radicato, che non si manifesta solo a Natale, ma durante tutto l’anno – spiegano da Porta Crucifera – I Quartieri non sono solo Giostra, ma parte integrante della comunità aretina ed è bello che lancino questi messaggi. I nostri quartieristi si impegnano in tutti i campi del sociale dal sostegno alle associazioni, al tempo destinato alle mense dei meno abbienti fino appunto alla donazione. Desideriamo ringraziare tutti coloro che parteciperanno e doneranno. Grazie alla ASL e ad Avis che coordina i donatori di tutti i Quartieri. La partenza sarà martedì 20 dicembre ma andremo avanti per tutta la settimana e sono già tantissimi i nostri quartieristi che si sono prenotati”.

“Ringrazio personalmente Porta Crucifera per la lodevole iniziativa e colgo l’occasione per rilanciare l’appello alla donazione – dichiara il direttore del Centro trasfusionale di Arezzo Pietro Pantone. I Centri trasfusionali sono presenti in tutta la nostra provincia e sono a disposizione di tutti i cittadini.