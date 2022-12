Premio ‘Niccolò Carosio’: Marino Bartoletti ospite del Panathlon Valdarno Superiore

Il popolare giornalista Marino Bartoletti ospite d’onore della Conviviale degli auguri del Panathlon Club Valdarno Superiore, per la cerimonia di consegna del prestigioso Premio giornalistico ‘Niccolò Carosio’, con il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, ed assegnato ogni due anni dal Club service del Presidente Siro Pasquini. Nell’albo d’oro del Premio, nato nel 1988, figurano i migliori giornalisti italiani: da Candido Cannavò e Italo Cucci a Bruno Pizzul, da Sandro Ciotti e Fabrizio Maffei a Riccardo Maria Cucchi.

Bartoletti, conduttore del celebre ‘Il Processo del Lunedì’ con Aldo Biscardi e ideatore di ‘Quelli che il calcio’ con Fabio Fazio, ma anche direttore delle testate sportive Rai Sport e Sport Mediaset, conduttore de ‘La Domenica Sportiva’ e di ‘Pressing’, appassionato di musica e memoria storica del Festival di Sanremo, si è affermato negli ultimi anni anche come scrittore con successi editoriali come ‘La cena degli dei’ e ‘Il ritorno degli dei’, quest’ultimo Premio ‘Bancarella Sport 2022’ in collaborazione con il Panathlon International, e l’ultimissimo ‘La discesa degli dei’.

Nel corso della serata, il giornalista ha tributato un toccante e sentito ricordo a Sinisa Mihajlovic e non ha risparmiato aneddoti, racconti e ritratti di uomini di sport, tra cui Paolo Rossi e Diego Armando Maradona, come pure grandi giornalisti come Gianni Brera e Gianni Mura, incantando con uno stile unico i numerosi ospiti presenti.

Durante la serata, è stato assegnato anche l’annuale Premio Panathlon alla Asd Terranuova Traiana, approdata per la prima volta in Serie D, e consegnato il Premio ‘Sport e Scuola Beatrice Bossini’ alla giovane atleta della Società Giglio di Montevarchi Viola Pierazzini, stella nascente della ginnastica italiana, quest’anno splendida Medaglia d’Oro ai Campionati europei Juniores con la squadra nazionale italiana e vincitrice di tre medaglie individuali. Infine, il noto Premio giornalistico valdarnese è stato assegnato al conosciutissimo Leonardo De Nicola, radiocronista, opinionista televisivo e cultore di storia sportiva locale. Un riconoscimento è andato anche a Franco Storri, storico segretario del Panathlon Club Valdarno Superiore.

Presenti alla Conviviale degli auguri anche il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio Guido d’Ubaldo e personalità Panathlon come il Vice Presidente vicario del Panathlon International Leno Chisci, il Governatore Area 6 Toscana Andrea Da Roit e il Presidente Panathlon Club Arezzo Mario Fruganti.