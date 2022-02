Doppio Calderini, Persano e Doratiotto. Poker amaranto a Foligno

90′ + 3′ – Termina qui la partita. L’Arezzo batte il Foligno 4-0.

90′ – Tre minuti di recupero.

83′ GOL AREZZO: lancio dalle retrovie e Doratiotto batte in uscita De Oliveira.

80′ – È il turno di Mastino e Doratiotto per Campaner e Persano.

75′ – Entra Pinna per Marchi.

68′ – Entra Cutolo per Calderini.

65′ – Si gioca su buoni ritmi: l’Arezzo controlla, il Foligno prova timidamente a rendersi pericoloso.

57′ GOL AREZZO: Persano difende palla sul rinvio di Pisanu e si invola verso la porta del Foligno, arrivato al limite dell’area lascia partire un destro che si infila in porta.

54′ – Cross di Calderini, Persano di testa trova la respinta della difesa. La palla vagante viene colpita da Marchi per un campanile che Persano appoggia in rete, ma l’arbitro ferma tutto per un fallo ai danni di un giocatore umbro.

53′ – Persano serve Mancino che da buona posizione alza troppo la mira.

52′ – Persano riceve palla, entra in area e colpisce l’esterno della rete da posizione defilata.

47′ – Foligno vicinissimo al gol con Bevilacqua.

46′ – Inizia la ripresa. È uscito Tetteh per Bevilacqua.

45′ – Squadre negli spogliatoi. Arezzo in vantaggio 2-0.

41′ – Doppia occasione Foligno su una disattenzione amaranto, la retroguardia del Cavallino però si oppone e chiuderai spazi.

39′ – Ancora Calderini, tiro dal limite e palla di poco a lato.

30′ GOL AREZZO: Persano manda al cross Marchi che serve Calderini per il raddoppio dell’attaccante amaranto. Dodicesimo gol stagionale per Calderini.

27′ GOL AREZZO: Calderini sblocca l’incontro.

26′ RIGORE AREZZO: tocco con il braccio in area umbra di Savarise sul traversone di Calderini.

22′ – Calderini mette al centro per Marchi, De Oliveira manda in angolo.

20′ – Partita segnata dal possesso palla amaranto e dalle ripartenze dei padroni di casa. Terreno di gioco allentato dalla pioggia e che quindi non favorisce il fraseggio.

12′ – Occasione Arezzo, Benedetti non riesce a deviare all’interna dell’area piccola.

5′ – Arezzo pericoloso sulla destra con Calderini e Campaner, la difesa umbra fa buona guardia.

2′ – Rinvio corto di Colombo, Oliva non ne approfitta con Colombo che manda il pallone in angolo.

1′ – Inizia la partita, confermati gli schieramenti. Si gioca con un vento gelido.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 23 Campaner (35′ st 3 Mastino), 77 Frosali, 4 Van Der Velden, 21 Ruggeri; 26 Marchi (30′ st 19 Pinna), 6 Pisanu, 5 Benedetti; 20 Mancino (13′ st 31 Marras D.); 18 Calderini (23′ st 10 Cutolo), 90 Persano (35′ st 11 Doratiotto).

A disposizione: 12 Commisso, 2 Biondi, 14 Dema, 33 Zona.

Allenatore: Marco Mariotti.

FOLIGNO (4-2-3-1): 1 Gil De Oliveira; 2 Dell’Orso, 5 Savarise, 6 Chiavazzo (17′ st 14 Cirone), 3 Caruso; 4 Tetteh (1′ st 20 Bevilacqua), 8 Oliva; 7 Valentini (26′ st 18 Neziri), 10 Settimi, 11 Orlandi; 9 Miccio (20′ st 19 Metelli).

A disposizione: 12 Falzano, 13 Vespa, 15 Tall, 16 Said, 17 Cicatiello.

Allenatore: Francesco Monaco.

ARBITRO: Gerardo Simone Caruso di Viterbo (Giampaolo Jorgji di Albano Laziale – Luca Granata di Viterbo).

RETI: pt 27′ Calderini rig., 30′ Calderini; st 12′ Persona, 38′ Doratiotto.

Note – Spettatori: 200 circa. Recupero: 0′ + 3′. Angoli: 3-2. Ammoniti: pt 26′ Savarise, 25′ Settimi, 40′ Ruggeri.