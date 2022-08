Doppio Settembrini e l’Arezzo manda ko la Lucchese (2-0)

90 + 3′ – Termina qui l’incontro. L’Arezzo supera la Lucchese 2-0.

84′ – Escono Settembrini e Gaddini: tifosi in piedi per applaudire i due amaranto. Entrano Zhupa e Ceccherini con Zona che sale in mediana.

81′ – Tiro dal limite per la Lucchese, Zona sporca in angolo e la difesa amaranto si salva.

77′ – Girandola di cambi tra le fila della Lucchese.

73′ – Convitto, su una punizione dal limite, calcia forte ma non trova lo specchio della porta.

71′ – Gaddini manda dentro Diallo ma l’attaccante viene murato al momento del tiro, il pallone resta lì e allora Diallo si inventa l’assist per Bianchi che dal limite trova la grande risposta di Coletta.

65′ – La partita si accende a tratti. Il terreno di gioco risulta adesso bagnato per l’acquazzone che si è abbattuto sul Comunale ad inizio ripresa.

57′ – Altro lampo di Gaddini, tiro sul primo palo e Coletta si distende per mandare in angolo.

55′ – Prova a reagire la Lucchese che si espone però al contropiede di Gaddini, la Lucchese riesce a chiudere però l’azione del Cavallino.

46′ – Inizia il secondo tempo. Sono entrati per gli amaranto Viti, Lorenzini, Risaliti, Bruni, Castiglia, Convitto e Diallo.

45′ + 2′ – Si chiude qui il primo tempo. Arezzo avanti 2-0 sulla Lucchese.

45′ + 1′ – Merletti ci prova dal limite ma non inquadra la porta.

44′ – Contropiede Lucchese, Pericolini chiude in corner.

42′ – Boubacar riceve palla al limite dell’area ma alza troppo la mira al momento del tiro.

35′ – Rapide triangolazioni e Poggesi arriva fino al limite dell’area lucchese: destro potente ma palla di poco alta.

34′ – Romero con un diagonale dal vertice destro dell’area amaranto impegna Trombini che manda in angolo.

30′ – Pattarello sfugge al suo avversario e mette al centro pallone di poco alto per Boubacar.

26′ – Merletti di prova dal limite, Trombini di distende e blocca.

22′ – Romero alza il pallone sopra la traversa sul cross di Franco.

20′ – Si alzano i cori dei tifosi amaranto. Arezzo pimpante, battagliero e solido in difesa con Polvani insieme a Lazzarini autore di alcune belle chiusure. Applausi anche per due accelerate di Boubacar e Pattarello.

10′ GOL AREZZO: Settembrini raddoppia spiazzando Coletta.

9′ RIGORE: Pattarello atterrato in area da Maddaloni. L’arbitro indica il dischetto.

4′ GOL AREZZO: Settembrini ruba palla a Franco, Poggesi intercetta e appoggia a Settembrini che dal limite segna un gran gol.

1′ – Inizia la partita confermati gli schieramenti. Oltre 600 tifosi amaranto presenti in tribuna.

AREZZO (4-3-3): 1 Trombini (1′ st 22 Viti); 23 Pericolini (1′ st 3 Lorenzini), 17 Lazzarini (1′ st 4 Risaliti), 6 Polvani (1′ st 13 Bruni), 15 Poggesi (28′ st 20 Zona); 8 Settembrini (39′ st 24 Ceccherini), 5 Bianchi, 14 Forte (1′ st 21 Castiglia); 10 Pattarello (1′ st 7 Convitto), 9 Boubacar (1′ st 19 Diallo), 11 Gaddini (39′ st Zhupa).

A disposizione: 12 Di Furia, 2 Martucci, 18 Damiani, Di Gregorio.

Allenatore: Paolo Indiani.

LUCCHESE (3-5-2): 1 Coletta (32′ st 12 Cucchietti); 3 Merletti (15′ st 18 Tiritiello), 6 Bachini, 5 Maddaloni (32′ st 14 D’Ancona); 2 Alagna (32′ st 17 Pirola), 10 Mastalli (41′ st 13 Ferro), 8 Franco, 4 D’Alena (15′ st 20 Di Quinzio), 7 Visconti (32′ st 15 Quirini); 9 Romero (32′ st 21 Bianchimano), 11 Rizzo Pinna (32′ st 19 Warid).

A disposizione: 22 Galletti, 16 Panati, 23 Benassai.

Allenatore: Ivan Maraia.

ARBITRO: Giovanni Curcio di Siena (Lorenzo Reali di Siena – Salvatore Spagnuolo di Siena).

RETI: pt 4′ Settembrini, 10 Settembrini rig.

Note – Spettatori: 650 circa. Recupero: 2′ + 3′. Angoli: 6-7.