Un campo più grande per gli allenamenti: la Prima Squadra si sposta a Castiglion Fibocchi

L’Arezzo Calcio Femminile è felice di annunciare che a partire da martedì 30 agosto gli allenamenti della Prima Squadra si svolgeranno presso lo stadio comunale di Castiglion Fibocchi, in via Sant’Agata 11.

Grazie all’accordo raggiunto con il Settetorri 1983 Asd, gestore dello stadio comunale di Castiglion Fibocchi, l’ACF Arezzo avrà dunque a disposizione un nuovo campo di allenamento dove le ragazze di mister Testini potranno svolgere la loro attività di preparazione alle partite.

«Stiamo apportando delle migliorie al nostro quartier generale di Ceciliano per renderlo sempre più accogliente e professionale, ma contestualmente sapendo quanto le strutture siano importanti per mantenere alto il livello di una Società di Serie B abbiamo deciso di implementare le scelte a nostra disposizione – spiega il Presidente Massimo Anselmi. La squadra aveva bisogno di un rettangolo di gioco più grande che permettesse al team di preparare al meglio ogni gara. Il campo di Castiglion Fibocchi per questo è l’ideale. Non nascondo che l’entusiasmo dei dirigenti del Settetorri per i colori amaranto è stato un fattore determinante da entrambe le parti. Ceciliano resta comunque il nostro punto di riferimento – la nostra casa – perché verranno svolti lì sia gli allenamenti di rifinitura che l’intera attività del Settore Giovanile».

L’arrivo delle ragazze amaranto a Castiglion Fibocchi ha acceso l’entusiasmo del Settetorri 1983 Asd, società che milita nel campionato Uisp e che gestisce l’impianto. «Siamo molto orgogliosi di poter ospitare a Castiglion Fibocchi un simbolo di Arezzo – spiega Andrea Falsetti dirigente del Settetorri – per noi è un vanto ospitare i colori amaranto nel nostro paese. Il nostro cuore è amaranto e vedere quei colori all’interno del nostro stadio ci fa emozionare».

Lo stadio comunale di Castiglion Fibocchi ospiterà anche tutte le partite casalinghe della Primavera.

Martedì 30 agosto, al termine del primo allenamento sul campo, è in programma un’inaugurazione ufficiale della collaborazione tra ACF Arezzo e Settetorri 1983 Asd alla presenza dei dirigenti delle rispettive società e delle autorità locali.