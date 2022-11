Due ragazzi della Chimera Nuoto in vasca al Campionato Italiano Assoluto di Riccione. Gabriele Gambini e Matteo Vasarri, accompagnati dal tecnico Marco Licastro, hanno vissuto l’emozione di meritare la qualificazione per la più importante manifestazione nazionale e di scendere in vasca contro i migliori atleti del nuoto tricolore, andando così a impreziosire ulteriormente un 2022 ricco di miglioramenti cronometrici e di bei risultati.

Nei mesi scorsi, infatti, i due aretini erano riusciti a mettersi al collo ben quattro medaglie di bronzo ai Campionati Italiani Junior che avevano permesso alla Chimera Nuoto di piazzarsi in uno storico quinto posto nella classifica generale tra squadre da tutta la penisola, con prestazioni cronometriche che sono così valse l’accesso alle finali nazionali degli Assoluti. I migliori piazzamenti sono stati di Vasarri del 2004 che ha centrato un buon sedicesimo posto nei 200 dorso e un ventinovesimo posto nei 200 misti, mentre Gambini del 2005 ha ottenuto un trentesimo posto nei 200 stile libero e un trentasettesimo posto nei 200 misti.

La Chimera Nuoto, nel frattempo, ha iniziato il proprio percorso verso i Campionati Regionali Giovanili Invernali in programma nel febbraio del 2023. Questa manifestazione rappresenta il più importante impegno della prima parte di stagione per i nuotatori e le nuotatrici della società del Palazzetto del Nuoto ed è anticipata da una serie di tappe di qualificazione che hanno preso il via con la prima prova a Tavarnuzze (Fi) a cui erano presenti i rappresentanti di undici società delle province di Arezzo, Firenze e Siena.

Venti atleti si sono messi alla prova nell’impegnativa categoria degli Assoluti e, a emergere nella classifica della gara fiorentina, è stata soprattutto Sofia Donati del 2007 che si è piazzata terza nei 200 dorso, poi hanno ben figurato anche Tommaso Senesi del 2009 (quarto nei 200 dorso), Riccardo Rosi del 2008 (sesto nei 200 dorso), Giulio Bracciali del 2005 (settimo nei 200 dorso) e Gabriele Mealli del 2007 (settimo nei 400 stile libero). La squadra della Chimera Nuoto, guidata da Adriano Pacifici, era poi completata da Jacopo Bartolini, Gaia Burzi, Viola Ermini, Anna Viola Falchi, Fabio Ferrari, Gaia Formelli, Alexandru Stefan Ganea, Tommaso Gepponi, Samuele Magnani, Riccardo Maurizi, Eleonora Mazzeschi, Natalia Mazzeschi, Lorenzo Menchetti, Leonardo Rossi e Maria Sole Sacchetti.